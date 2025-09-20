‘Hayalimizdeki evlere kavuştuk’

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenin iller arasında yer alan Osmaniye'de köy evlerinin teslimi tüm hızıyla sürüyor. Kadirli ilçesi Cığcık Köyü'nde yapımı tamamlanan 15 köy evinin anahtarları Vali Erdinç Yılmaz tarafından hak sahiplerine teslim edildi. Vali Yılmaz, "Konutlarımız 145 metrekare, 3+1 ve 19 ton demir kullanılarak yapıldı. Gerçekten çok sağlam ve ömürlük konutlar. Konutlarımız çok güvenli yapıldı. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Bu felaketin de yaralarını hızla sarmaya devam ediyoruz. Güle güle oturun" dedi. Evlerine kavuşan vatandaşlar ise, "Konutlarımızı çok beğendik. Gerçekten devletimiz hayalimizdeki evleri yapmış. Allah devletimizden razı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diyerek duygularını ifade ettiler.