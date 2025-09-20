SON DAKİKA... CHP’li Mansur Yavaş Ankara trafiğini kilitledi! Vatandaş giderek büyüyen kaosa tepki gösterdi!

"NEDEN OKULLAR AÇILMADAN BİTİRİLMEDİ?" SORUSUNA YANIT YOK

ABB, "Yenikent Girişi Köprülü Kavşak Yapım İşi" kapsamında, yoğunluğun en yüksek olduğu dönemde, Yenikent-Ankara Ayaş Yolu'nu trafiğe kapattı. Sürücüler, tek alternatif olarak gösterilen ve kapasitesi bu yükü kaldırmaktan çok uzak olan Cumhuriyet Bulvarı'na yönlendirildi. İş dönüşü saatlerinde patlak veren kriz, akşamın ilerleyen saatlerine kadar çözüme kavuşturulamadı.

Vatandaşların getirdiği en büyük tepki ise, "Neden bu çalışma yaz aylarında, okullar kapalıyken ve trafik minimum seviyedeyken başlatılıp bitirilmedi?" sorusu oldu. Yüzlerce sürücü, araçlarında saatlerce hapsolurken, otobüs ve servislerdeki yolcular araçlarından inerek evlerine yürümek zorunda kaldı. EGO otobüs seferlerinin de aksamasıyla, vatandaşlar metro istasyonlarında uzun süre bekletildi.