Erdoğan ve Trump, 25 Eylül’de Beyaz Saray’da görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek. Erdoğan, zirveye ilişkin sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti: "Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız.

Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum." Trump da Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum."