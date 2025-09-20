Urfa’da bir Japon Prensesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa'ya gelerek Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Prenses Akiko, binlerce yıllık tarihe hayran kaldı. "Tarihin sıfır noktası" olarak kabul edilen ve insanlık tarihini yeniden yazdıran topraklara, Japonya'dan üst düzey bir ziyaret gerçekleştirildi. Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ev sahipliğinde Şanlıurfa'ya geldi. Arkeoloji alanındaki çalışmalarıyla da tanınan Prenses Akiko Mikasa ve Bakan Ersoy, ilk olarak peygamberler şehri Şanlıurfa'nın tarihi dokusunu hissetmek üzere bir şehir turu gerçekleştirdi. Ardından Balıklıgöl ve Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Balıklıgöl'ün tarihi hakkında bilgi alan Prenses, bölge halkının ilgisiyle karşılandı. Prenses Akiko Mikasa'nın bu önemli ziyareti, Türkiye-Japonya arasındaki kültürel bağları güçlendirmenin yanı sıra, Şanlıurfa'nın eşsiz arkeolojik mirasını ve Taş Tepeler projesini dünya gündemine taşımayı hedefliyor. Prensesin en önemli durağı, 12.000 yıllık geçmişiyle Göbeklitepe oldu. Prenses Akiko, insanlığın ilk tapınak kompleksini yerinde inceledi. Akiko, binlerce yıllık tarihe hayran kaldı. Prenses Akiko ve Bakan Ersoy'un katılımıyla başlayan yeni kazı alanı, bölgenin Neolitik döneme ait sırlarını ortaya çıkarma potansiyeli taşıyor. Bu törenin, Türkiye-Japonya işbirliğine arkeoloji alanında önemli bir katkı sunması bekleniyor.



ERSOY: ADAK HEYKELİ BULUNDU

PRENSES Mikasa ile birlikte Göbeklitepe'de incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, alandaki önemli bir buluşu açıkladı. Bulunan yeni eserin daha önce Karahantepe'de karşılaşılan örneklerle benzerlik gösterdiğine dikkat çeken Ersoy, "Göbeklitepe'nin B ile D yapıları arasındaki mekânda, bir oda duvarının içerisinde yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli bulundu. Göbeklitepe'den çıkan bu yeni buluntu, Neolitik Çağ'ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir keşif niteliği taşımaktadır" dedi.