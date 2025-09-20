Yurtta tacizci işçi soruşturması

İstanbul Cevizlibağ'da bulunan Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda yaz döneminde yapılan bakım sırasında iddiaya göre yurtta konaklayan bazı işçiler öğrencilerin dolaplarındaki kilitleri kırdı, kişisel eşyalarını karıştırdı, ranzalara taciz içerikli yazılar yazdı. Ayrıca telefon numarasına ulaştıkları kız öğrencileri mesaj yazarak rahatsız etti.



Orhan Dilsiz gözaltına alındı

Yaz tatili sonrası yurtlarına geri döndüklerinde gördükleri manzara karşısında şok yaşayan kız öğrenciler durumu, sosyal medyada paylaştı. Tepki çeken görüntüler sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından görüntülere ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Bak, "Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik.

Buradan gençlerimize söz veriyorum bunun hesabı sorulacak" ifadelerini kullandı. Bakanlık, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığını duyurdu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da İstanbul Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerden Orhan Dilsiz gözaltına alındı.