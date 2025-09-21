Unut beni Google

Vatandaşlar internette haklarında çıkan haber ve dijital içeriklerin kaldırılması ya da arama sonucu listesinden çıkarılması için "Unutulma Hakkı"nı yoğun şekilde kullanmaya başladı. Arama motoru Google'a "Unutulma Hakkı" kapsamında 7 bin 300 kişinin başvurduğu öğrenilirken, vatandaşların eski eşleri ya da yasak aşkları ile ilgili haber içeriklerini de kaldırtmak istediği görüldü. Aynı şekilde FETÖ'cüler de haklarında çıkan haberlerin arama motorunda listelenmemesi ile ilgili başvuru yaparken, Google'un burada ilkeli bir duruşla basın özgürlüğünü gerekçe göstererek talepleri reddettiği bilgisine ulaşıldı.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve anayasal hak çerçevesinde tüm vatandaşlar internet arama motorlarında ad ve soyadları ile yaptıkları aramalarda kendi haklarında çıkan içeriklerin listelenmemesini talep etme hakkına sahip bulunuyor. "Unutulma hakkı" adı verilen bu uygulama ilk kez Mayıs 2014'te Avrupa Birliği'nde resmileşmiş olan bir hakkın genel adı olarak kullanılıyor.Avrupa Birliği ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de 2015 yılından bu yana Google gibi arama motorlarından kişilerin adıyla ilgili aramalarda listelenen belirli sonuçların liste dışı bırakılması talep edilebiliyor. Bugüne kadar Türkiye'de en yaygın arama motoru olan Google'a 7300 başvuru yapıldığı öğrenildi. Eğer kişiler haklarında çıkan içeriklerin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını, ifşa ya da müstehcenlik adı altında değerlendirebilecek görüntüler içerdiğini, aleyhinde yapılan iddialarla ilgili bir davada mahkemeden lehine karar çıktığını belgelediğinde söz konusu içeriklerin listelenmemesini talep edebiliyor. Vatandaşlar "https://reportcontent.google.com/forms/rtbf" adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak söz konusu haktan yararlanabiliyor.