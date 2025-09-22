3 torunuyla hayata tutundu

Hatay'da yaşanan depremin ardından Nazlı Varan, kızını, damadını ve torununu kaybetmenin acısını yaşarken, enkazdan kurtulan 3 torunuyla birlikte hayata tutundu. 39 yaşındaki Ali Kozan, 32 yaşındaki Büşra Kozan ve 4 çocukları deprem anında binanın çökmesiyle enkaz altında kaldı; anne, baba ve 8 yaşındaki Miraç hayatını kaybederken, 11 yaşındaki Ensar, 7 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki Hira sağ olarak kurtarıldı.Depremde eşi de yaşamını yitiren Nazlı Varan, torunlarına hem anne hem baba olarak bakıyor; onları okula götürüp getiriyor, ödevlerine yardımcı oluyor ve günlük hayatlarını düzenliyor. Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak da aileye destek veriyor.Depremde yaşadığı korku dolu anları anlatan Ensar, enkazdan kurtuluş sürecini ve aile bireylerinin kaybını paylaştı. Ensar, babaannesiyle yaşamaya devam ediyor ve gelecekte veteriner olmayı hedefliyor. Nazlı Varan, yaşının ilerlemesine rağmen torunlarıyla birlikte ayakta durmaya çalışıyor, devlet ve belediyenin sağladığı destekten memnuniyet duyuyor.