45 yıl hapis istemiyle dolandırıcılıktan yargılanıyor! Tunç Soyer ikinci oturumda hakim karşısında

CHP ANKARA İL BAŞKANININ OĞLU SAVUNMA YAPTI

Uzundere 3. Etap New Town Projesi inşaatının yapım işinin İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi tarafından verildiği 'Ares' isimli şirketin ortağı olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu F.E. de Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yaptı. F.E., "Ben, şirket çalışanıydım, sadece işler yürüsün diye imza atabilmem için bana yüzde 1 hisse verdiler. Sözleşmeye uyulmadı, zemin kazılmadı ve ruhsat gelmedi. Bu süreçte maliyetler arttı. Biz de bu işten ayrıldık, biz kooperatifle ilişki halindeydik. İZBETON ve büyükşehirle değil. Şirketten de maaşım dışında bir şey almadım" diye konuştu.

SÖZ VERİLEN TARİHTE TESLİM ETMEDİLER

Kooperatifle inşaat işi için sözleşme imzaladıklarını belirten tutuksuz yargılanan müteahhit Ahmet T. ise "Egeli İş Adamları Kooperatifi ile sözleşme imzaladık. Yeri bize söz verilen tarihte teslim etmediler. Bu süreçte birkaç kez ihtar gönderdik. 1,5 yıl sonra da sözleşmemizin feshedilmesini istedik. Yer tespiti yapılamadığı için inşaata hiç başlamadık, mağdur olan biziz" dedi.

1.5 SENEDE 3 BLOK İNŞAAT YAPTIK

Duruşmada söz verilen İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerinden Çağlar K. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iyi niyet sözleşmesi imzaladıklarını söyledi. Çağlar K., ifadesinin devamında, "İnşaatlar uzun aralıklarla durduruldu. Kendi iç dinamikleriyle halledebilecekleri sorunu halletmemeleri bizce kötü niyettir. İş yapabildiğimiz 1,5 senede 3 blok inşaat yaptık. Yeni gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi sözleşmeyi haksız yere feshetti. Biz de dava açtık. 273 mağdur arasında eşim ve tutuklu sanık kooperatif başkanımız Cihangir Lübiç'in eşi ve kızları da var. Ortada dolandırıcılık ve kamu zararı yoktur. Kooperatifimizin üyelerinin mağduriyeti vardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iyi niyet sözleşmesi imzaladık. Kooperatifimiz 25 Eylül'de bu protokolün kabulü için toplanacak. 273 kişinin dairelerinin en kısa sürede teslim edileceğine inanıyorum. Biz suç işlemedik" dedi.