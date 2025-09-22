Adım adım özgür Filistin’e

ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulunda on ülke daha Filistin Devletini tanıdıklarını duyurmaya hazırlanıyor. Bugün New York'ta Gazze'deki soykırımın gölgesinde BM 80. Genel Kurulu için bir araya gelecek liderler, Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün uygulanması konulu uluslararası konferansa katılacak. Konferansta çok sayıda ülkenin Filistin'i devlet olarak tanıma kararını duyurması bekleniyor. Bu kapsamda dün Fransa, İngiltere, Kanada Filistin'i tanıdıklarını ilan ederken, Avustralya, Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino'nun da BM Genel Kurulunda Filistin'i tanıma kararını duyurmaları bekleniyor. Filistin Devleti'ni tanıyan ülke sayısının 157'ye çıkması öngörülüyor.

TANIMAYA KARŞI İLHAK TEHDİDİ

Filistin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkelerin Filistin Devletini tanıma yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşılayarak, diğer ülkelere de benzer adımlar atma çağrısında bulundu. Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gaspbeden ve 7 Ekim sonrasında bölgeye yönelik şiddetini iyice artıran İsrail hükümeti, söz konusu ülkeleri Filistin'i tanıma kararından alıkoymak için Batı Şeria'yı ilhakla karşılık verebileceği mesajını yineliyor. ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhak planına açıktan karşı çıkmıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avrupa hükümetlerini ve diğer ülkeleri, atacakları tanıma adımı konusunda "uyardıklarını" belirterek, bu ülkelerin Netanyahu hükümetinden sert karşılık alabileceklerini söylemişti.

İSRAİL'İ PANİKLETEN MISIR HAMLESİ

Mısır, Gazze ve İsrail sınırlarının bulunduğu ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Sina Yarımadası'ndaki askeri varlığının "tehditlere karşı sınırların güvence altına alınmasını" hedeflediğini açıkladı. Mısır Basın Enformasyon Kurumu, "Sina'da bulunan güçlerin asıl amacı, barış antlaşmasının taraflarıyla (İsrail ve ABD) önceden yapılan koordinasyon çerçevesinde, terör eylemleri ve kaçakçılık da dahil olmak üzere her türlü tehlikeye karşı Mısır sınırlarını güvence altına almaktır" açıklaması yaptı.

PAPA'DAN GAZZE UYARISI

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze'de şiddete, sürgüne ve intikama dayalı bir gelecek olmadığını söyledi. Gazze'nin harap olduğunu belirten Papa, burada acı çekenlerle dayanışma gösteren rahiplerin çabalarını takdir ettiğini ifade etti.



DÜNYA TARİHİ BİR GÜNE TANIKLIK EDECEK

İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın ardından Filistin Devleti'ni tanıdıklarını açıklayan Portekiz'in Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de ülkesi için bu kararın bir "vicdan ve ilke meselesi" olduğunu vurguladı. Filistin Dışişleri Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, bugün daha fazla ülkenin kendilerini tanıyacağı tarihi bir güne tanıklık edeceklerini söyledi. Şahin, Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere teşekkür ederek, dünyadaki diğer ülkelere de Filistin'i tanıma çağrısı yaptı.