Bakan Tunç, Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri’nde konuştu! "İsrail insanlık huzurunda hesap verecektir”

ÇİFTE STANDART, ULUSLARARASI HUKUKA VE ULUSLARARASI MAHKEMELERE GÜVENİ AZALTIYOR

2 yıldan bu yana Gazze'de yaşanan soykırımın, uluslararası hukuku etkisizleştirildiğini ve uluslararası mahkemelerin inandırıcılığını kaybettiğini söyleyen Bakan Tunç, "Uluslararası Adalet Divanında, İsrail'in yargılandığı davada alınan tedbir kararları maalesef hayata geçirilemedi. Bu karar, sadece kâğıt üstünde. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi alınan kararı neden uygulamıyor? Çünkü orada adil bir yapı yok. Uluslararası Ceza Mahkemesinde; çocukları, kadınları katleden soykırımcılar hakkında yakalama kararı çıkarılıyor, tutuklama talep ediliyor ama soykırım suçluları, katiller tüm dünyayı dolaşarak kendilerini demokratik olarak nitelendiren ülkelerin parlamentolarında ayakta alkışlanabiliyor. Bu çifte standart, uluslararası hukuka güveni, uluslararası mahkemelere güveni azaltıyor ve yok ediyor" ifadelerini kullandı.