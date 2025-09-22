Depremin yaralarını birlikte sarıyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden Adıyaman'da, 6 Şubat günü eşi ve oğlunu kaybeden ilkokul öğretmeni Kadir Özer (58), yaşadığı büyük acıya rağmen öğrencileriyle hayata tutundu. Depremde enkazdan çıkarıldıktan sonra sağ bacağı kesilen Özer, geçtiğimiz yıl Demokrasi İlkokulu'nda 5'inci sınıfları mezun ettikten sonra bu yıl 1'inci sınıfları okutmaya başladı. Öğrencileri arasında, depremin 52'nci saatinde enkaz altından çıkarılan ve sağ bacak ile sağ kolunu kaybeden, annesini de yitiren 8 yaşındaki Asya Atal da yer alıyor.İlk başta evde eğitim alması planlanan Asya, babasının yönlendirmesiyle Kadir Özer'in sınıfına geldi. Öğretmen Özer, "Ben evladımı kaybettim, Asya annesini. Ona hem anne hem baba olacağım. İkimiz birbirimize ilaç olacağız" diyerek aralarındaki özel bağı anlattı.Asya, tekerlekli sandalyesiyle okula gelerek kendine özel bir masada eğitim alıyor ve sınıf arkadaşlarıyla teneffüslerde oynuyor. Babası Abidin Atal, "Kızımı en iyi anlayacağı kişi Kadir hocam" dedi.Sağ bacağı kesilen Kadir Özer, koltuk değnekleriyle okula gelerek derslerini aksatmadı. Devlet tarafından Almanya'dan getirilen biyonik ve hidrolik protez bacak yaptırılan Özer, artık koltuk değneği kullanmadan öğrencilerine ders verebiliyor.Özer, "Oğlumu ve eşimi kaybettikten sonra, öğrencilerime olan sevgim yaşamımı yeniden şekillendirdi" ifadelerini kullandı.