Dicle Üniversitesi’nde ilk ders Gazze

Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi'de yeni eğitim-öğretim yılının ilk dersi, Gazze olacak. Yaklaşık 50 bin öğrencisi bulunan Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan duyuruda, ilk dersin Filistin olması istendi. "İlk Dersim Filistin" başlığı ile yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: "2025-2026 Eğitim-Öğretim yılımızın ilk dersinde tüm öğretim elemanlarımızı Filistin-Gazze bilincini anlatmaya davet ediyoruz. İsrail'in Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı vahşet karşısında sessiz kalamayız. Üniversiteler yalnızca bilim yuvası değil, aynı zamanda toplumsal vicdanın en güçlü sesidir. Dicle Üniversitesi olarak bu zulme karşı ilk dersimizi Filistin'e ayırıyoruz."