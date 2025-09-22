Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bir dizi programa ev sahipliği yapacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek. İlk olarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ile görüşecek Emine Erdoğan, BM 80'inci Genel Kurulu marjında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek 'Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma' temalı yan etkinliğe katılacak. Emine Erdoğan, 'Anadoludakiler' projesi kapsamında, Türkevi'nde düzenlenecek 'Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler Sergisi'ne ev sahipliği yapacak. Etkinlikte, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işareti taşıyan seçkin Anadolu lezzetleri, lider eşlerine ikram edilecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın lider eşleri onuruna vereceği resepsiyona katılacak olan Emine Erdoğan, lider eşleriyle temaslarda bulunacak. Sıfır Atık projesi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı'nın iş birliğinde düzenlenecek 'Sıfır Atık Mavi' sergisine katılacak olan Erdoğan, 'Kanser ve Diğer Yıkıcı Hastalıkları Olan Çocukların Hayatta Kalma İhtimallerini Artırma ve Acılarını Azaltma Amaçlı Küresel Hareket' başlıklı yan etkinliğe katılarak konuşma yapacak.