Filistin için yoğun diplomasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD temaslarında küresel vicdanın sesi olacak. Erdoğan, Birleşmiş Milletler(BM) Genel Kurulu'ndaki "manifesto" niteliğinde hitabının ardından ABD Başkanı Trump'ın da katılımıyla düzenlenecek "Gazze konulu bölgesel toplantı"ya iştirak edecek. Çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi beklenen Erdoğan'ın bu görüşmelerde iki devletli çözüme giden yolda atılması gereken adımları muhataplarına aktarması bekleniyor. Erdoğan'ın ABD'de yaşayan Türk iş insanlarıyla bir araya gelmesi de öngörülüyor.