Görevden uzaklaştırılan Özgür Çelik hakim karşında

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 31 Ocak 2025'te hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında davet üzerine ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na gitmişti. İmamoğlu adliyede savcıya ifade verirken adliye önünde toplanan CHP'li grup taşkınlık çıkarıp polise saldırmıştı.

26 İSMİN HAPSİ İSTENDİ

Olaylara ilişkin yürütülen soruşturma aralarında Özgür Çelik'in de bulunduğu 26 şüpheli hakkında 15 yıl 6 aya kadar iddianame düzenlenmişti. Olaylarda yaralanan 5 polis memuru müşteki olarak yer aldığı İddianamede, eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ağabeyi Özkan Çelik, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Kocakaya, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, Yardımcısı Ozan Temürlenk, CHP İl Sekreter Danışmanı Yılmaz Boyraz, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Yusuf Alperen Yurdudeven Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Canali Tan ve Kartal Gençlik Kolları Başkanı Kazım Caner Boz'un da aralarında bulunduğu 26 kişi sanık olarak yer aldı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılacak olan yargılamanın ilk duruşması salon büyüklüğü nedeniyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Duruşmaya, Özgür Çelik ve diğer sanıklar katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda izleyici katıldı. Hakim bugün 7 sanığın savunmasını alacağını belirtti.

ÖZGÜR ÇELİK "22.5 YILLA YARGILANIYORUM"

Kimlik tespitinin ardından ilk olarak Özür Çelik savunmasını gerçekleştirdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek başlayan Çelik, "Ben hayatımda ilk defa hakim karşısına çıkıyorum. Ben ve buradaki yönetici arkadaşlar iki yıl önce göreve geldik. Ne olduysa 31 Mart'tan sonra oldu. İl Başkanlığı bina davalık ve etrafı abluka altına alınmış durumda. Toplam üç ayrı davadan 22.5 yılla yargılanıyorum. Bu davadaki temel sebep basın açıklamamızın yapılmasını engellemektir." dedi.

"ANONSU DUYMADIK"

Olay günü basın açıklaması yapmak istediklerini, ses sistemine ve otobüsün geçişine izin verilmediğini iddia eden Çelik, "Otobüse doğru yöneldim. Polis az sayıda vardı. Herhangi bir fiziki temas yok çok kısa bir diyalog kurduk. 'Geçemezsiniz' dediler. Geçtik gittik. Otobüsün üstüne çıktım, otobüs yönüne doğru gelen insanlara doğru konuşma yaptım. Emniyet yetkilileri tarafından dağılın anonsu duymadık." şeklinde konuştu.

BERAATINI TALEP ETTİ

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın basın açıklamasının ardından halkın dağıldığını, direnme olmadığını belirten Özgür Çelik savunmasını "Belli haklardan mahrum bırakma meselesi var. Mahkemenizden arkadaşlarım ve benim için beraat talep ediyoruz." diyerek bitirdi.

"ÜZERİMDEN GEÇTİLER"

Müşteki olarak ifade veren polis memuru M.Y., "Şikayetçiyim. C kapısı önünde tedbiren bekliyorduk daha sonrasında A kapısından yolun karşı tarafına geçtik. Biz orda durmalarını söyledik ikaza uymayıp üzerimize gelmeye başladı topluluk. Beklerken ikazlarımız oldu uymadılar üzerimize güç uygulandı. O sırada da arbede çıktı. Biz kalkanlarla hat sırası oluştururken onlar da geçmeye çalıştılar. Elimde kalkanla beklerken üzerimize doğru baskı yaptılar ve dengemi sağlayamayıp yere düştüm. Üzerimden geçtiler. Meslektaşlarımın yardımıyla yolun sağ tarafına geçirildim. Sonra oradan ayrıldım. Hastaneye gittiğimde de yapılan röntgen sonucunda kolumun kırık olduğu belirlendi. 30 kişiden fazla bir gruptu. Topluluğun içinde milletvekillerinin olduğunu da söylediler. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.