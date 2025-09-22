Kurayla biten seçim mahkemelik oldu: AK Parti İl Başkanlığı İdare mahkemesine başvuruda bulunacak

İstanbul'da Bayrampaşa Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanıp görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla başkanvekilliği seçimi için toplandı. Seçimde CHP'li Meclis Üyesi İbrahim Kahraman ile AK Partili üye İbrahim Akın yarıştı. İlk iki turda seçilmek için 26 oy arandı. İlk turda Akın 19, Kahraman 18 oy aldı. 2. turda Akın'ın isminin yazılı olduğu bir oy pusulası, mühür yanlış yere vurulduğu için geçersiz sayıldı. Böylece adaylar 18'er oy aldı. Seçilmek için 20 oyun arandığı 3. turda İbrahim Akın'a verilen bir oy "r" harfi eksik olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Adaylar yine 18 oyda kaldı.
4. TURDA AKIN'A VERİLEN BİR OY PUSULA ÜZERİNDE ÇİZGİ BULUNDUĞU GEREKÇESİ İLE İPTAL EDİLDİ CHP7Lİ ADAY KAZANDI
4. turda Akın'a verilen bir oy, pusula üzerinde çizgi bulunduğu gerekçesiyle sayılmadı. AK Parti Grubu, bir pusulada önce "Akın", sonra karalanarak "Kahraman" yazıldığını iddia ederek Kahraman lehine sayılan oyun geçersiz olması için itiraz etti. Oturumu yöneten Kahraman itirazı kabul etmedi. Bu kararla iki aday 18 oyda kalırken, yaşanan tartışma üzerine oturuma ara verildi. Daha sonra kura çekimi yapıldı. Meclis 1. Başkanvekili de olan CHP'li Kahraman, torbadan çekim yaptı. Kura çekimiyle seçimi Kahraman kazandı.
ÖZDEMİR "OYLARIMIZ GASP EDİLDİ"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yaptığı açıklamada "Meclis üyelerimizin oylarını gasbeden bir anlayışla karşı karşıyayız" dedi. Birinci turda üyelerin iradesinin sandığa yansıdığını ifade eden Özdemir, diğer turlarda kendilerine verilen oyların iptal edildiğini söyledi. Özdemir, iptale yönelik dava açacaklarını belirtti.