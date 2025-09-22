Kurayla biten seçim mahkemelik oldu: AK Parti İl Başkanlığı İdare mahkemesine başvuruda bulunacak

İstanbul'da Bayrampaşa Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanıp görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla başkanvekilliği seçimi için toplandı. Seçimde CHP'li Meclis Üyesi İbrahim Kahraman ile AK Partili üye İbrahim Akın yarıştı. İlk iki turda seçilmek için 26 oy arandı. İlk turda Akın 19, Kahraman 18 oy aldı. 2. turda Akın'ın isminin yazılı olduğu bir oy pusulası, mühür yanlış yere vurulduğu için geçersiz sayıldı. Böylece adaylar 18'er oy aldı. Seçilmek için 20 oyun arandığı 3. turda İbrahim Akın'a verilen bir oy "r" harfi eksik olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Adaylar yine 18 oyda kaldı.