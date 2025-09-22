Haberler Gündem Haberleri KYK skandalında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 22.9.2025 11:48

İstanbul Cevizlibağ’da bulunan Atatürk KYK Öğrenci Yurdu’nda, öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2’si İranlı 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Cevizlibağ Atatürk KYK Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılmasına ilişkin, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 6 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda yakalanmıştı. Öğrencilerin eşyalarına zarar veren şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. 6 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

