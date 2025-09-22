Medeniyetimizin çocukları dünyayı yeniden ayağa kaldıracak

TEKNOFEST 2025, İstanbul'da düzenlenen görkemli kapanış töreniyle sona erdi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla örtüştüğünü vurguladı.

GELECEK SİZLERSİNİZ

Gençlerin büyük emekle hazırlandığını ve insanlık için önemli teknolojilere imza attıklarını belirten Bayraktar, "Medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları, adalet, merhamet ve iyilik değerleriyle dünyayı yeniden ayağa kaldıracak." dedi. Bayraktar, teknolojinin dünyada tahakküm aracı haline geldiğini, ancak Türkiye'nin genç neslinin bu gücü insanlık yararına kullanacağını söyledi. SİHA'lar, Hürkuş ve milli kanatların gösteri uçuşlarıyla zenginleşen festivalde gençlerin umut veren projeleri takdir topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılarak finalistleri ödüllendirdiği etkinlikte, Türkiye'nin teknolojide bağımsızlık hedefinin altı çizildi. Bayraktar, "Gelecek sizlersiniz, siz geleceksiniz." diyerek gençlere seslendi. AA