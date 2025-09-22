Ortadoğu’da atılacak her adım hayati

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'ne gelişinde, kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan ve Emine Erdoğan, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirilecek görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel konuların ele alınacak olmasına ilişkin bir soru üzerine, "Sayın (Suriye Cumhurbaşkanı ) Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var.

Sayın Trump ile bununla ilgili yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Ortadoğu'da atılacak her adım hayatidir. Bunları da tabii Sayın Trump ile görüşmemiz gerekiyor, çok çok önemli" dedi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi önünde kendisini bekleyenleri selamladığı sırada küçük bir bebek dikkatini çekti. Almanya'dan gelen bir çiftin oğulları olan Mahir'i kucağına alan Erdoğan, bir süre sevdi. Erdoğan'ın bebekle geçirdiği bu anlar ilgiyle izlendi.