Son dakika | BM’de Filistin Zirvesi: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM'deki Filistin Zirvesi'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Coğrafyamızda yaklaşık 2 yıldır İsrail hükümetinin artan saldırıları nedeniyle büyük bir insani felaket yaşanıyor.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MESAJI

Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIMA SESSİZ KALINAMAZ

Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz.

FİLİSTİN'İN TANINMASI TARİHİ BİR KARARDIR

Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de olduğu bir grup ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararı alması son derece önemli, tarihi bir karardır.