SON DAKİKA | Gözleri Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde! Atina ve Tel Aviv’de korku hakim

MİÇOTAKİS'E DAVET GİTMEMESİ ATİNA'YI ENDİŞELENDİRDİ

Bir diğer Yunanistan merkezli Iideseis gazetesi ise, Atina'nın bu davetten rahatsızlık duyduğunu aktardı. Haberde, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in henüz benzer bir davet almamış olmasının Washington'ın Ankara ve Atina'ya yönelik farklı tutumunu ortaya koyduğu belirtildi. Yunan kaynaklara göre, savunma sanayi başta olmak üzere özellikle F-35 satışı konusunda perde arkasında yoğun bir diplomatik çekişme yaşanıyor.

Gazete, Trump-Başkan Erdoğan zirvesinin Yunanistan'da dikkatle izlendiğini vurgularken, F-35 savaş uçaklarının gündeme gelmesinin Atina açısından ciddi bir kaygı kaynağı olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Miçotakis'in eski ABD Başkanı Joe Biden dönemine verdiği koşulsuz desteğin, mevcut Trump yönetiminde karşılık bulamadığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, zirvenin Miçotakis-Başkan Erdoğan görüşmesinden hemen sonra gerçekleşecek olmasının da Yunanistan'ı Doğu Akdeniz'deki çıkarları konusunda "bekle-gör" politikasına ittiği yorumuna yer verildi. Yunan tarafının ise BM Genel Kurulu resepsiyonunda Miçotakis ile Trump arasında kısa da olsa bir temas kurulabilmesi için çaba harcadığı aktarıldı.