Son dakika | Macron, Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıdığını duyurdu

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı" düzenleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu. Böylece Filistin'i tanıyan BM üyesi devlet sayısı 152'ye yükseldi.

Macron konuşmasında şunları kaydetti:

Filistinliler için devlet sözü tutulmadı. Filistin devletini tanımak için daha fazla bekleyemeyiz. Binlerce insan yerinden edilmiş durumda Gazze'de. Hamas zayıflatılmış olmasına rağmen insanlar ölmeye devam ediyor. Hayatları kurtarmak için ateşkesi sağlamalıyız. Bunu binlerce Filistinlinin hayatı için ve İsrailli esirler için yapmalıyız. Neredeyse 2 yıl oldu. Başkalarının insanlığını kurban etmek kabul edilemez. Filistin'de iki devletli çözümü savunmalıyız. Artık zamanı geldi. İsrailliler ve Filistinliler arasında barış sağlanmakta. Bu nedenle Fransa bugün Filistin devletini tanımaktadır. Filistinlilerin meşru haklarının tanınması İsraillilerin hiçbir hakkını elinden almamakta.

"FİLİSTİN'DE BÜYÜKELÇİLİK AÇACAĞIZ"

Filistin güvenlik güçlerine destek vermeye hazırız. BM Güvenlik Konseyi sivil bir güvenlik kuvveti bölgeye sağlayabilir. Şiddetle işgalle başa çıkmış Filistin halkına demokratik haklarını yerine getirmek için fırsat verilmeli. Müzakerelerin devam etmesi gerekli. Bu çerçevede bende karar vermede imkanım olacak. Filistin'de büyükelçilik açacağız.

PEŞ PEŞE FİLİSTİN'İ TANIDILAR!

Geçtiğimiz günlerde de; Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu.

Kanada Başbakanı Carney, Avustralya Başbakanı Albanese, İngiltere Başbakanı Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Rangel, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıkladı.