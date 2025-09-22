TEKNOFEST İstanbul’un son gününde de ilgi büyüktü: Gururluyuz, mutluyuz

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'ndaki kapanış gününde de büyük ilgi gördü. 8'incisi düzenlenen TEKNOFEST'in beşinci gününde aileler sabahın erken saatlerinden itibaren alana giriş yaptı. Alandaki stantlarda yarışmacıların ürettiği icatlara ve çeşitli kurumların stantlarında ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

DENEYİM ALANLARINA YOĞUN İLGİ

Bugüne kadar 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, çocuk, genç, yaşlı, her yaştan teknoloji tutkunları çeşitli aktivitelere de yoğun ilgi gösterdi; füze yapımı, savaş uçağı simülasyonu, atış atma alanı, ahşap maket gibi çeşitli aktivitelerde deneyim yaşama imkânı da sunuldu.

HEYECANLA İZLENDİ

Festivalde çeşitli uçuş gösterileri arasında Aksungur, Anka, T-129 ATAK helikopteri, Hürkuş, Paramotor-Yelken Kanat gösterisi, BEL-429 helikopteri, Bayraktar Akıncı, TB3, TB2, Çelik Kanatlar gibi hava araçlarının gösteri uçuşları vardı. Uçak gösterileri esnasında 'Sahne Senin' ve 'Bilim Şov' etkinlikleri de yapıldı. TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçları sergisinin yanı sıra Çelik Kubbe'de büyük ilgi gördü.

ARTIK ÇOK GÜÇLÜYÜZ

EV HANIMI BÜŞRA DEMİR (36): Çocuklarımla TEKNOFEST'te geldim. Çocuklara bu atmosferi yaşattıkları için minnettarız. Her şeyin yerli ve milli olması gurur verici. Cep telefonu, kamera, beyaz eşyaların da yerli ve milli olmasını destekliyoruz. TEKNOFEST'i görünce kendimi daha güvenli hissediyorum. Eski Türkiye yok. Çok güçlüyüz.

TARIK DEMİR (8): Aktivitelere katıldım. Bir maket yaptım. Suya koyunca ilerleyecek.

ZEYD DEMİR (10): Mucit olmak istiyorum. TEKNOFEST çok eğlenceli. Arkadaşlarımın da gelmesini ve görmesini isterim.

MUHARREM ALBAYRAKOĞLU (38): Müthiş bir ortam var. Milli duyguların kabardığı bir ortam var. Tüm Türk milletinin kesinlikle görmesi gerektiğini düşünüyorum. Beni en çok Kızılelma ve havacılık sektörü etkiledi. Gurur duydum ve heyecanlandım. Özellikle Aselsan ve Çelik Kubbe mükemmel. GURUR VERİCİ

HALE ALBAYRAKOĞLU (33): Ortam beni çok etkiledi. Her yer ayrı ayrı çok etkiledi. Ama en çok Kızılelma ve Çelik Kubbe'den etkilendim. Milli ve yerli olması, savunma sanayinin ilerleyişi büyük bir gurur. Gelecek nesiller için hayaller büyüdü. Güzel şeyler yapıyoruz.

EĞİTİMCİ SELÇUK KUTGÜN (55): Çok duyguluyuz, mutluyuz ve gururluyuz. Bayraktar, Kızılelma, insansız hava araçları bizi çok etkiledi. Gelecekle ilgili gençlere ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Teknolojik açıdan gençler inanılmaz motive. Hayalleri çok geniş. Çok mutluyuz ve gururluyuz.

EV HANIMI İNCİ KUTGÜN (46): Gayet güzel bir ortam. Yerli ve milli üretimlerin olması, teknolojik aletlerin olması gayet güzel. Çocuğum da çok mutlu oldu. Herkesi seneye TEKNOFEST'te davet ediyorum. Gelmeyen çok şey kaybeder.

HAYALLERİ BÜYÜYOR

MEMUR SALİH ULUDAĞ (35): Ülkemizin yaptıkları ve bunun verdiği gurur tarif edilemez. Çocuklar da çok heyecanlandılar. Gece uyuyamadılar. Her şeyi görmek için can atıyorlardı. Biz köyde büyüdük, TEKNOFEST gibi bir şeyi görmek, uçakları görmek imkânsızdı. Havalimanını bile çocukluğumuzda görmemiştik. Ama şu an ülkenin geldiği noktayı çocuklarım görebiliyor. Bu gurur verici. Çocukların hayalleri büyüyor. Bu organizasyonu yapanalrı, katkı sağlayanları gönülden kutluyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde devam etmesini diliyoruz.



150 MİLYON LİRALIK DESTEK

TEKNOFEST İstanbul'a teknoloji tutkunu 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvurdu. Festivaldeki alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkarken, 58 ana, 137 alt kategoride yapılan yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar, toplamda 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten yararlandı. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verildi. Toplamda 150 milyon liranın üzerinde destek verildi.



ÜNİVERSİTELİ ZEYNEP, YOLBOT İLE YOLLARDAKI ÇUKURLARI TESPİT EDİYOR

Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Zeynep Sena Baştuğ, TEKNOFEST 2025'te büyük bir başarıya imza attı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Baştuğ, danışmanı Arş. Gör. Mustafa Yurdakul ile geliştirdiği "YOLBOT" projesiyle TÜBİTAK'ın Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda "Akıllı Şehirler ve Ulaşım" kategorisinde Türkiye birincisi oldu. İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te sahneye çıkan genç araştırmacı, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. "YOLBOT", karayollarındaki çukurları yapay zekâ ile tespit edip GPS üzerinden işaretleyen ve ayrıca bu çukurların hacmini hesaplayarak önceliklendirme imkânı sunan yenilikçi bir sistem. Projenin, milyarlarca liralık yol bakım maliyetlerini azaltma ve kazaları önlemede kritik rol oynayabileceği belirtiliyor. Yurdakul, sistemin farklı araçlara kolayca monte edilebileceğini söylerken, Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan da başarıyı üniversitenin proje kültürüne verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendirdi. Hakan GÖKKAYA/SABAH



GİRİŞİMCİLİK KATEGORİSİNDE DİJİTAL ÇİFTLİK BİRİNCİ OLDU

TEKNOFEST 2025 kapsamında tarım ve hayvancılık alanında geliştirilen "Farmer AI: Dijital Çiftliğiniz" uygulaması, 2242 Türkiye Araştırma Proje Yarışması'nda Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorisinde birinci oldu. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Cihan Karapunar ve ekibi tarafından geliştirilen uygulama, çiftçilere yapay zeka destekli öneriler sunarak hastalıkların erken tespiti, don uyarısı, yem önerileri gibi konularda destek sağlıyor. Ayrıca her çiftlik için dijital dükkan oluşturulmasına imkân tanıyarak ürünlerin aracısız müşteriye ulaşmasını ve hayvan satışlarının hijyen sorunları olmadan gerçekleşmesini hedefliyor. Projeyi Karapunar ile birlikte Muhammet Enes Nas, Berfin Akcebe ve Talha Sarı geliştirdi. Uygulama, TÜBİTAK desteğiyle şirketleşme sürecine girdi ve hem Türkiye'de hem de globalde yaygınlaştırılmak isteniyor. "Farmer AI" ekibi, 80 bin çiftliğe ulaşmayı, ardından Avrupa ve Orta Doğu pazarına açılmayı planlıyor.

YILMAZ TEKNOFEST'İ ZİYARET ETTİ

17 Eylül'de başlayan TEKNOFEST 2025, son gününde de yoğun ilgi gördü. Atatürk Havalimanı'ndaki etkinliğe vatandaşlar çocuklarıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve T3 Vakfı Başkanı Haluk Bayraktar stantları gezerek çalışanlarla sohbet etti. Yılmaz, "Teknoloji üretmeyen bir ülkenin tam bağımsız olması mümkün değil. Türkiye Yüzyılı, teknolojinin yüzyılı olacak" dedi. Yılmaz, çocukların festivalde kazandığı deneyimin önemine vurgu yaparak "Her biri geleceğe atılmış tohum" ifadesini kullandı. Güvenlikten sağlığa, savunmadan ekonomiye kadar her alanda teknolojinin stratejik değer taşıdığını belirtti. Türkiye'nin ihracatta 10 milyar dolara yaklaşarak ilk 10 ülke arasında yer aldığını hatırlatan Yılmaz, TEKNOFEST'in bu başarıyı daha da ileriye taşıyacağını söyledi. T3 Vakfı, bakanlıklar ve gönüllülere teşekkür eden Yılmaz, "TEKNOFEST heyecanı 81 ilimizi kuşatarak büyüyerek devam edecek" dedi.

T3 VAKFI'NDAN 1 MİLYON DOLARLIK YATIRIM DESTEĞİ

TEKNOFEST 2025'in son gününde konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi İrem Bayraktar Aksakal, T3 Girişim Merkezi aracılığıyla girişimcilere destek verdiklerini açıkladı. Aksakal, 2022'de başlatılan TEKNOFEST Girişim Programı kapsamında bugüne kadar 53 girişimin mezun olduğunu, bu yıl ise 4 girişimin mezuniyet aldığını söyledi. Ayrıca 8 Deneyap girişimcisi de programa katıldı. Girişimcilere eğitim, mentörlük ve yatırım desteği sağlandığını belirten Aksakal, T3 Vakfı'nın kurduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile şu ana kadar 4 girişime yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırım yapıldığını ifade etti. Program kapsamında ayrıca 13 milyon liralık nakdi destek sağlandı. Aksakal, TEKNOFEST'i Türkiye'nin teknoloji altyapısı olarak gördüğünü ve girişimcilere çağrıda bulundu.