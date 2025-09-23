ABB’deki konser vurgununda dev zarar! 9 soruda soruşturmanın detayları! MASAK tespit etti...

Milyonlarca Lira Eğlence Mekânına Aktarıldı

Soru: Belediye bütçesinden ödenen paralar nereye gitti?

Cevap: Rapora göre, bazı şirketler üzerinden 163 milyon TL'nin İstanbul'da "Yolkenarı" isimli bir restorana ve eğlence mekânına transfer edildiği anlaşıldı. Ayrıca Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon firmasının mal alımlarında sahte faturalar kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca bazı özel şahıslara para aktarıldığı anlaşıldı.

Çek Tahsilatı Yapan Şahıslar

Soru: Özel şahıslara aktarılan paralarla ilgili hangi bulgular öne çıktı?

Cevap: Evren Teknik unvanlı firma üzerinden toplam 365 milyon TL'lik çek tahsilatı yapıldığı ortaya çıktı. Bunun 325 milyon TL'sini İrfan Ç., 39 milyon TL'sini ise Murat Ö. isimli şahısların aldığı belirlendi.