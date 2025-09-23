ABB’deki konser vurgununda dev zarar! 9 soruda soruşturmanın detayları! MASAK tespit etti...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldü. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre, 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 TL zarara uğratıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında şüpheliler; eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B., eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E., eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z., eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B., Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon şirketi sahibi O.E., Universe Production Organizasyon şirketi sahibi S.E., Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm şirketi ortakları K.A. ve S.Ç., Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon şirketi ortağı A.A., Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm şirketi ortakları E.D. ve L.E. hakkında 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamı düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
MAL ALIMLARI SAHTE FATURALARLA ADRESLERİNDE BULUNMAYAN ŞİRKETLERDEN YAPILDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere ilişkin çarpıcı bulgular ortaya çıktı. Hazırlanan bilirkişi ve MASAK raporları, yüz milyonlarca liralık konser harcamasının usulsüz gerçekleştirildiğini ve büyük kamu zararına yol açıldığını gösteriyor.
Adli makamların tespitlerine göre, 32 konser için yapılan ödemeler piyasa rayiçlerinin çok üzerinde gerçekleşti. Belediye yalnızca bu konserler nedeniyle yaklaşık 154 milyon 453 bin TL zarara uğradı. Ayrıca konser alımlarının tek şirket üzerinden yapıldığı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na aykırı şekilde yürütüldüğü vurgulandı.
MASAK raporuna göre, konser sanatçılarına ödenen miktar toplam harcamanın yalnızca %20'sine denk geliyor. Geri kalan %80'in yüklenici firmalar arasında pay edildiği belirtildi. Savcılık soruşturmasının ise devam ettiği kaydedildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin faaliyet konularıyla ilgisi bulunmayan hizmetleri faturalandırdığı ve bu yolla 304 milyon TL'nin üzerindeki paranın konser organizasyonları üzerinden aktarıldığı iddia edildi. Çetinkaya Otopark ve Altaş06 Tekstil gibi şirketlerin milyonluk konser faturaları kestiği ortaya çıktı.
Konserler için ödenen 759 milyon TL'nin 608 milyon TL'si ENFEST, FESTİVA, EVREN ve UNIVERCE firmalarına aktarıldı. Bu firmaların sahipleri arasında akrabalık ilişkileri bulunduğu ve ödenen paraların şahsi hesaplara geçtiği öğrenildi.
Rapora göre, bazı şirketler üzerinden 163 milyon TL'nin İstanbul'da "Yolkenarı" isimli bir restorana ve eğlence mekânına transfer edildiği anlaşıldı. Ayrıca Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon firmasının mal alımlarında sahte faturalar kullandığı ve bazı özel şahıslara da para aktarıldığı belirlendi.
Evren Teknik unvanlı firma üzerinden toplam 365 milyon TL'lik çek tahsilatı yapıldığı ortaya çıktı. Bunun 325 milyon TL'sini İrfan Ç., 39 milyon TL'sini ise Murat Ö. isimli şahısların aldığı kaydedildi.
Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon firmasının 240 milyon TL tutarında fatura düzenleyerek Hacıoğulları Orman Ürünleri, Juna Elektroteknik, Devran Turizm, Uzunkent Tekstil, Astopia İnşaat ve Altaş06 Tekstil'den mal alımı yaptığını beyan ettiği, ancak bu şirketlerin yeni kurulduğu, adreslerinde bulunmadığı ve sahte fatura düzenlediklerinin tespit edildiği raporda yer aldı.
Belgeler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser adı altında yüz milyonlarca liralık kamu kaynağını usulsüz şekilde dağıttığı ve büyük miktarlarda paranın kamudan dışarı çıkarılarak belirsiz cihetlere aktarıldığı iddialarını güçlendirdi. Rapora göre toplam 759 milyon TL kamu kaynağı yüklenici firmalara aktarıldı.
