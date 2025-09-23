ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye yönelik hadsiz sözler!

80. BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Erdoğan, Amerikan Fox News kanalına bir mülakat vererek uluslararası politika ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Bret Baier'in programına katılarak Türkiye'nin özellikle Gazze'deki soykırım ve Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki politikalarını değerlendirdi.

Gazze'deki insani krizin sona ermesine ilişkin bir soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Hatırlarsanız Sayın Trump bir ifade kullandı. 'Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hala devam ediyor. Aynı şekilde 'Gazze savaşını ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hayır." değerlendirmesini yaptı.

RUBİO'DAN HADSİZ SÖZLER!

Başkan Erdoğan'ın insanlık dersi veren sözleri ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu rahatsız etti. Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan Rubio şunları söyledi.

"Liderler istediklerini söyleyebilir ama günün sonunda bir çözüm gerektiğinde Beyaz Saray'a gelmek isterler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu hafta Başkan'la görüşmek için Beyaz Saray'a geliyor. Hepsi Trump'la konuşmak, onun sorunu çözmesini istiyor. Gerçek şu ki, bugün bile devam eden toplantılarımız var ve liderler bu toplantıların bir parçası olmak için adeta yalvarıyor. 'Bizi de dahil edin, beş dakika el sıkışma imkânı sağlayın' diye arıyorlar"

"DÜNYANIN TEK ŞANSI TRUMP"

Rubio, Trump'ın sadece ABD için değil, küresel siyaset için de kritik bir figür olduğunu savundu. Son aylarda Trump'ın Kongo–Ruanda, Azerbaycan–Ermenistan, Tayland–Kamboçya ve Hindistan–Pakistan arasındaki krizlerde arabuluculuk yaptığını öne süren Rubio, "Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sonlandırılması için dünyada tek şansı olan lider Trump'tır" ifadelerini kullandı.

BU SÖZLER MUHALİF İSİMLERİ SEVİNDİRDİ!

Türkiye'deki bazı muhalif gazeteciler ve muhalif medya hesapları, Rubio'nun bu sözlerini peş peşe paylaşarak kirli bir algı operasyonuna girişti.