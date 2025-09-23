Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yıllarında düzenlediği konserlerde 154 milyon liralık kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, eski belediye yöneticileri ve organizasyon şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi “Görevi Kötüye Kullanma” ve “İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarından gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere ilişkin harcamalarda kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında belediye yöneticileri ve şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından işlem başlatıldı.

MÜFETTİŞ VE RAPORLAR ZARARI ORTAYA KOYDU

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay denetimi ve bilirkişi raporlarıyla desteklendi. Rapora göre 32 konser hizmet alımı kapsamında belediyenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı belirlendi.

ESKİ BELEDİYE YÖNETİCİLERİ VE ORGANİZATÖRLER ŞÜPHELİ

Soruşturma kapsamında şüpheliler; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E, Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S. E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç, Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A. A, Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E. D ve L. E hakkında Görevi Kötüye Kullanma ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından 23 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

MALİ POLİS DEVREDE

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor. Gözaltına alınanların Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

