Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırklareli’nden uyuşturucu operasyonu: Deniz skuterin 61 kilogram esrar ele geçirildi

Giriş Tarihi: 23.9.2025 08:49 Son Güncelleme: 23.9.2025 09:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen devriye faaliyetini sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Kırklareli'nin Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyeti sırasında deniz skuterinde 6 çantada yapılan aramalarda 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar ele geçirildi. Yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

