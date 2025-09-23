Başkan Erdoğan’dan ABD’de peş peşe kritik temaslar! "İsrail'e yönelik baskı artırılmalı"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"İSRAİL'E YÖNELİK BASKI ARTIRILMALI"

Başkan Erdoğan görüşmede İsrail saldırganlığının sadece Filistinlileri değil, bölgesel ve küresel barışı da hedef aldığını, uluslararası toplumun Gazze'ye insani yardımların kesintisiz erişimi için İsrail'e yönelik baskısını artırması gerektiğini ifade etti.