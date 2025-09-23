Başkan Erdoğan’dan ABD’de peş peşe kritik temaslar! "İsrail'e yönelik baskı artırılmalı"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.
"İSRAİL'E YÖNELİK BASKI ARTIRILMALI"
Başkan Erdoğan görüşmede İsrail saldırganlığının sadece Filistinlileri değil, bölgesel ve küresel barışı da hedef aldığını, uluslararası toplumun Gazze'ye insani yardımların kesintisiz erişimi için İsrail'e yönelik baskısını artırması gerektiğini ifade etti.
"TÜRKİYE YAPILACAK ÇALIŞMALARA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK"
Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için Türkiye'nin gayretlerini artırdığını, acil ateşkes ve kalıcı barış için çabaların yoğunlaştırılmasının önemli olduğunu belirtti.
Başkan Erdoğan görüşmede, Birleşmiş Milletler sisteminde revizyon ihtiyacının son yıllarda net bir biçimde ortaya çıktığını, Türkiye'nin yapılacak çalışmalara her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğini, dünya barışının korunmasının öneminin son yıllarda dünyanın karşı karşıya kaldığı sınamalarda daha iyi anlaşıldığını belirtti.
LİBYA BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI MENFİ'Yİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'yi kabul etti.
Görüşmede Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Libya'da kalıcı istikrar, güvenlik ve ülkenin birliğinin teminini hedeflediğini, bunu sağlamak için Libya'ya destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.