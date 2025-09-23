Cumhurbaşkanlığı kabine üyelerinden peş peşe paylaşım: Erdoğan, sessiz dünyanın vicdanıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlık döneminden bu yana katıldığı BM toplantılarında İsrail'in Filistin'deki soykırımını dünya gündemine taşıyarak, Filistin'in sesi oldu. Erdoğan'ın BM konuşması öncesi binlerce paylaşım yapıldı. #PalestinesVoiceErdogan hashtagi, Trend Topic (TT) oldu.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihe geçecek nitelikte önemli bir konuşma yapacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetinin BM'ye katılımının engellendiği ve Gazze'de yaşanan soykırımın görmezden gelinmeye çalışıldığı bir ortamda bir kez daha Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak."
KABİNE ÜYELERİNDEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIM: ERDOĞAN, SESSİZ DÜNYANIN VİCDANIDIR
Cumhurbaşkanı Kabine üyelerinden peş peşe paylaşım geldi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sessiz dünyanın vicdanıdır.
Filistin topraklarında yaşanan soykırıma karşı ortaya koyduğu kararlı ve cesur mücadeleden bir adım dahi geri atmayan Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm dünyada adaletin, hakkın ve hakikatin sesi olmaktadır." ifadelerine yer verdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; Dün olduğu gibi bugün de; Zalimin karşısında, mazlumun yanında. Zulme karşı en yüksek ses, mazluma en derin nefes… Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın kararlı ve dik duruşuyla toprakla buluşan her fidan gibi yeniden yeşerecek umutlar.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; "Gazze'de okullar bombalanırken, çocuklar katledilirken, kalemler susturulurken biz asla sessiz kalamayız; mazlumların gözyaşına sırt çeviremeyiz. Cumhurbaşkanımızın Filistin davasındaki kararlı duruşu, milletimizin vicdanıyla bütünleşmiş bir davadır. Biz de bu davanın yanında olmaya, Filistinli çocukların geleceğini savunmaya ve insanlığın onurunu korumaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki adaletin ve merhametin sesi susmaz; mazlumların duası asla yerde kalmaz."