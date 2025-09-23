Dayanışma aileden başlar

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan dün BM Genel Merkezi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" programına katıldı. Uluslararası önemli isimlerle bir araya geldiği toplantıda bir konuşma yapan Emine Erdoğan, programa ilişkin soysal medya paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

Aile, toplumun temel biriminden öte, sürdürülebilir, sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmanın da asli unsurudur.

Aile odaklı yaklaşımların uluslararası işbirliğini nasıl pekiştirebileceğini, toplumsal istikrara nasıl katkı sunabileceğini ve yerelden küresele dönüştürücü bir güç olarak nasıl rol oynayabileceğini değerlendirdik.

Zira biliyoruz ki aile, değerlerin taşıyıcısı, çocuklarımız için en güvenli sığınak ve insanlığın yarınıdır. Krizlerin, çatışmaların ve afetlerin gölgesinde bize yol gösteren hakikat; dayanışmanın aileden başladığıdır.

Türkiye olarak; barışa, adalete ve ortak refaha giden yolun aileden geçtiğine inanıyoruz. Öyle ki aileyi koruyabildiğimiz ölçüde, daha adil, daha huzurlu ve daha müreffeh bir dünya inşa edebiliriz. Konuşmasının ardından Türkevi'ne dönen Emine Erdoğan, burada kurulan stanttan simit aldı.