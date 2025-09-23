Deprem fırtınası korkuttu

Balıkesir'de önceki gece Sındırgı Sinandere merkezli 5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir hasar tespit edilmedi.

Ege Denizi'nde ise dün sabaha karşı saat 04.19'da, 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8.99 kilometre derinlikteki deprem Ege'nin tamamında hissedildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde de dün sabah saat 09.03'te, 9.24 kilometre derinlikte 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan depremler kısa süreli paniğe neden oldu.

TUZ GÖLÜ RİSKLİ

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, Balıkesir Sındırgı depremininin, daha önce 10 Ağustos'ta gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları olarak kabul etmek gerektiğini ifade etti. Arık, Konya'da yılda birkaç kez 4-5 büyüklüğündeki depremlerin olağan olduğunu belirterek "Ancak Tuz Gölü fayı Niğde'ye kadar uzanan ve 200 kilometreye ulaşan oldukça büyük bir fay. Fayın bir bütün halinde şekilde kırılması halinde 6.5-7 ve üzeri büyüklükte deprem oluşturma riski var" dedi.



İSTANBUL'A ETKİSİ YOK

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Sismolog Prof. Dr. Şerif Barış, "Balıkesir Sındırgı'daki depremler artçı. 6.1 büyüklüğündeki bir depremin artçıları o bölgede bir yıl devam eder. 5.1'e kadar artçı depremlerin olması normaldir. Bu sadece Sındırgı depreminde değil, Simav, Düzce, Van ve Kocaeli depreminde de böyle oldu. Sındırgı'daki depremlerin İstanbul'a etkisi yok. Ege'deki deprem Yunanistan'ın kara sınırları içerisinde ve Türkiye ile bir alakası yok. Konya ise zaman zaman 4-4.5 büyüklüğünde nadir depremler üreten bölgedir" dedi. -Fatma Damla KAYAYERLİ/SABAH