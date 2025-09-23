Hem denizde hem karada birinci oldular

Yerli ve milli teknolojilerin sergilendiği TEKNOFEST İstanbul'a gençler de icatlarıyla katıldı. Ülkemizin savunma sanayiine dair ümitleri yeşerten projelerden biri de 6 yıl önce Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Bölümü Başkanı Deniz Albay Doğuş Özkan önderliğinde kurulan Deniz Harp Okulu'nun Makine Teknoloji Kulübü'nün projesi. DHO Kemal Reis adı ile Mavi Vatan TEKNOFEST'te İnsansız Deniz Aracı'nda da birinci olan takım, bu sefer de DHO Gökmavi Takımı ile TEKNOFEST İstanbul'da Hava Savunma Sistemleri Yarışması'na katıldı. 515 takımdan arasından birinci olan takım, 250 bin lira ödül kazandı. Takımın geliştirdiği Bükrek isimli silah, otonom çalışan bir hava savunma sistemi. Yapay zekâ ile dışarıdan manuel kontrol olmadan görüntü işleme ile havada bulunan dost ve düşman unsurları ayırt edebiliyor. Hedefleri sınıflandırabiliyor ve otonom şekilde hedefi tespit ve takip ederek imha ediyor. SABAH Gazetesi, DHO Gökmavi takımının birincileri ile başarılarını konuştu.

TOLGA YARKIN USTA (TAKIM KAPTANI, BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ 4. SINIF, 22): "Otonom sistemlerin kullanılacağı bir yarışma olduğunu duyunca ilgimi çekti. Silahımızın adı Bükrek. Türk mitolojisinde denizi koruyan deniz ejderhası anlamına geliyor. Hava savunma sistemi Bükrek'i 7 ayda yaptık. Dersler bittiğinde gece 24.00'lere kadar çalıştık ve yaz tatili yapmadık. Bükrek, otonom çalışan bir hava savunma sistemi, havadaki dost ve düşman unsurları ayırt edebilir ve otonom şekilde hedefi tespit edip imha eder. Bu silah Türkiye'nin Çelik Kubbe vizyonunun küçük bir hali. Disiplinli bir takım ruhumuz var. Seneye yerli, yabancı yarışmalara katılmayı düşünüyoruz."

BERKANT GÜNİNDİ (MAKİNE MÜHENDİSİ, 4. SINIF, 23): "Hem mucit hem deniz subayı olacağım için gururluyum. Okulum ve kendi adıma çok mutluyum. 515 takımdan 15 finalist arasında birinci olduk. Uzun süre silahımızın testleri ile uğraştık. İmalat süreci çok yoğundu. Takımca özverili çalışıp emeğimizin karşılığını Türkiye'ye gösterdik. Şimdiki hayalimiz Bükrek'i dünyada kanıtlamak. Bu silahın eşi benzeri yok. Türkiye'nin hava savunma sistemine katkısı olabilir. Amacımız silahın kendine özgü yönlerini Türk savunma sanayiinde herkesin kullanabilmesi."

MEHMET BARIŞ HACIM (BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, 22): "Hava savunma sistemimizi kendi parkurlarımızda tekrar tekrar denedik. Yapılabildiğini görmek güzeldi ama TEKNOFEST'teki heyecan ise çok farklı oluyor. Yarışta farklı sorunlar çıkabiliyor ama hepsinin üstesinden gelip başarılı olduk. Birinci olmak çok güzel bir duygu, anlatılmaz yaşanır. Hedefimiz, bu silahımızın daha büyüğünü Çelik Kubbe'de ve Gökdeniz'de entegre unsur olarak yer alabilmesi. Serbest İHA yarışmasına da katılabiliriz. Kara ve denizde birinciliği tamamladık, sırada hava kaldı. Seneye üç birinciliği hedefliyoruz."

ENES DURAN YALÇINKAYA (GEMİ İNŞAATI BÖLÜMÜ, 3. SINIF, 22): "Gemilerin ön ve kıç kısımlarında hava savunma sistemleri oluyor. ASELSAN'ın yaptığı Gökdeniz gibi. Donanmaya etkisi olabilecek projelere katılıyoruz. Uçak saldırılarını engellemek için bizim silahımız Bürkek de düşman ya da dost olup olmadığını kendi algılıyor ve imha edebiliyor. Bunun için gece gündüz çalıştık, çok emek verdik. Birinci olmak çok güzel bir duygu. Amacımız dünyaya başarımızı göstermek. TEKNOFEST'te herkes dost canlısı ve bir aile ortamı var."

HASAN HÜSEYİN ÇAM (MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ, 3. SINIF, 21): "15 yaşından beri model uçak ya da insansız hava aracı gibi projelerde yer alıyorum. Okulumuzda, Deniz Albay Doç Dr. Doğuş Özkan tarafından kurulan böyle bir kulübün olduğunu fark edince başvurdum. Silahımız ufak plastik bilye atıyor. Buna patlayıcı mühimmat konulabilir. Güçlü rakiplerin arasından birinci olduk. Başarımız disiplinli çalışmanın sonucu. Bu başarı vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Hava savunma sistemi Bükrek'in kat kat büyükleri yapılabilir. Sadece gemilerde değil, sınır bölgesindeki drone'lara karşı kullanılabilir."