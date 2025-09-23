İnsanlığın onurlu yürüyüşüne öncülük edeceğiz

Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu toplantısı için gittiği ABD'de ülkenin saygın haber dergilerinden Newsweek için "Adalet ve Refah İçin Türkiye'nin Diplomatik Vizyonu" başlıklı bir makale kaleme aldı. İngilizce olarak yayımlanan makalede şu ifadeler yer aldı:

Dünya uzun bir dönemdir, aralıksız bir şekilde büyüyen belirsizlikler ve sınamalarla yüzleşmektedir. Çatışmalar, kuralsızlıklar, terör saldırıları, salgınlar, iklim felaketleri, derinleşen adaletsizlik ve eşitsizlikler mevcut uluslararası düzen üzerinde büyük baskı oluşturmaktadır.

Buna karşılık Türkiye, adalet, barış ve dayanışma ilkelerini merkeze aldığı dış politika anlayışından ödün vermeden kapsamlı, karmaşık ve can yakıcı krizlerin ortasında kendi güvenliğini ve insanlığın ortak geleceğini de gözeten bir vizyonla hareket etmektedir. Yıllardır dile getirdiğimiz "Dünya beşten büyüktür" anlayışı temelinde yükselen çağrımız kâin sisteme yöneltilmiş bir eleştirinin ötesinde insanlığın müşterek istikbaline dair ufkun ifadesidir.

Yaşadığımız acı tecrübeler ışığında hakikatin, hakkaniyetin ve dayanışmanın hâkim olduğu bir gelecek ancak ortak irademizle inşa edilebilir. Türkiye bu sorumluluğun bilinciyle insanlığın onurlu ve adil bir istikbal yürüyüşüne öncülük etmeye devam edecektir.