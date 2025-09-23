Mansur Yavaş, Melih Gökçek’i hedef aldı! Kendi açıklamalarını ABB yalanladı

ABB'den yapılan açıklamada, belediyenin derhal Teftiş Kurulu'nu harekete geçirdiği ancak herhangi bir kamu zararının tespit edilmediği öne sürüldü. Buna karşın, kamu zararı olmadığı belirtilmesine rağmen çok sayıda ilgili bürokratın görevden uzaklaştırılması çelişki yarattı.

Ayrıca açıklamada, Mülkiye Müfettişlerinin 9 kişi hakkında soruşturma açılmasını talep ettiği ifade edilirken, Teftiş Kurulu raporu ile müfettiş raporları arasındaki farklılıkların nedenine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

GÖKÇEK DÖNEMİ İÇİN "USULSÜZLÜK YOK" İTİRAFI

Belediyenin açıklamasında, "Mülkiye Müfettişlerince 2021-2022 yılları arasında geriye dönük 10 yıllık teftiş yapılmış, ihale usulüyle ilgili herhangi bir tenkit ya da bulguya rastlanmamıştır" denildi. Bu ifade, sık sık Gökçek dönemini hedef alan Yavaş'ın iddialarının aksine, söz konusu dönemde herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını ortaya koydu.

Zira denetlenen 10 yılın önemli bir kısmı Melih Gökçek'in başkanlık dönemine denk geliyor. Böylece ABB yönetimi, kendi açıklamasıyla Gökçek döneminde kamu zararı olmadığını kabul etmiş oldu.

YAVAŞ'IN 2019-2024 RAKAMLARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

ABB açıklamasında, 2019'dan 29 Ekim 2024'e kadar 426 etkinlik için 30 milyon dolar harcama yapıldığı ifade edildi. Ancak sadece 2019 yılına ait ihale kayıtları, Yavaş'ın açıkladığı rakamların doğru olmadığını ortaya koydu.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından 2019 yılı için yalnızca 214 bin 900 dolar harcama yapıldığını belirtmişti. Oysa ABB'nin 2019 yılı ihale kayıtlarına göre, 24.06.2019 tarihli 2019/251680, 29.07.2019 tarihli 2019/293802, 13.06.2019 tarihli 2019/275347 ve 18.12.2019 tarihli 2019/672000 numaralı organizasyon ihalelerinin toplamı, ilgili günlerin dolar kuru üzerinden hesaplandığında 761 bin 982 dolara ulaşıyor.