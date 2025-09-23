SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partisi’nde tasfiye operasyonu! Disipline sevk edilen Berhan Şimşek sert çıktı: Partiyi adliyeye biz mi düşürdük!

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaos da kriz de bitmedi. Belediyeleri yolsuzluk sarmalına dönüşen CHP'de Özgür Özel yönetimi koltuk kavgasına girişti.
ÖZEL'DEN TASFİYE OPERASYONU
Genel başkanlık makamını Kemal Kılıçdaroğlu'na kaptırmamak için her yolu deneyen Özgür Özel yönetimi Pazar günü yapılan olağanüstü kurultayda yeniden genel başkan seçildi.
"GÖREVİ YAPMAYAN BİRİ VARSA O DA CHP GENEL MERKEZİ'DİR"
Kurultay sonrası ise partide sistematik bir tasfiye operasyonuna geçildi. İlk kurban ise CHP İstanbul eski İl Başkanı ve eski milletvekili Berhan Şimşek'ti. İhraç istemiyle disipline sevk edilen Şimşek'ten çok sert açıklamalar geldi. Kararı eleştiren Şimşek, "Tedbirli kesin ihraç istemi aday olmayayım diye. Bu partiyi adliyeye biz mi düşürdük? Görevini yapmayan biri varsa o da CHP Genel Merkezi'dir" dedi.
Berhan Şimşek, 'Değerli arkadaşlar; 45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizler ile paylaşıyorum' notuyla disipline sevk kararını sosyal medya hesabından paylaştı. Kararda, "Parti disiplinini zedeleyen eylemleriniz nedeniyle; Tüzüğümüzün 63/5, 64 ve 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmenize, Merkez Yönetim Kurulu'nun 15 Eylül 2025 tarihli olağanüstü toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir. Bu yazının tarafınıza tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde, Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirin kaldırılması isteği ile başvurabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.
CHP'nin 6 Nisan 2025'te yapılan 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan eski milletvekili Berhan Şimşek, başvuru saatini kaçırdığı için aday olamamıştı.
GÜRSEL TEKİN'E DESTEK VERMİŞTİ
Şimşek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınmasının ardından mahkeme tarafından görevlendirilen Gürsel Tekin ile birlikte açıklama yapmış ve Tekin'e destek vermişti.