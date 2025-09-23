SON DAKİKA… İBB soruşturması itirafçısı sıvacı Adem Soytekin açıkladı: 200’ün üzerinde belgeyi savcılığa teslim ettim!

TEHDİT EDİLDİM, VAATLERLE KANDIRILMAYA ÇALIŞILDIM!

Gözaltı süresince, aynı bölgenin insanı olmamız nedeniyle tanışıklığım olan, bu sürede de çeşitli işler yaptığım ve yanında olduğum kişiler tarafından hem tehdit edildim hem de kendilerine uymaya zorlandım. Bununla birlikte, milletvekilliği de dahil olmak üzere çeşitli vaatlerle de aldatarak kandırılmaya çalışıldım.