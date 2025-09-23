Türkiye Yüzyılı buluşmalarında en çok konuşulan 3 konu: Ekonomi, terör ve Gazze

AK Parti, "Hep birlikte güçlü Türkiye" temasıyla başlattığı Türkiye Yüzyılı buluşmalarında final aşamasına geldi. Bugüne kadar İstanbul hariç 80 ilde gerçekleştirilen programların son durağı, 25 Eylül'de İstanbul olacak. Edinilen bilgilere göre, bugüne kadar yapılan buluşmalarda vatandaşların en fazla üzerinde durduğu konular ekonomi, "Terörsüz Türkiye" hedefi ve Gazze'de yaşanan gelişmeler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze konusundaki net duruşu katılımcılar tarafından takdir edilirken, uluslararası camianın İsrail'e yaptırım uygulaması yönünde taleplerin de gündeme geldiği öğrenildi. Öte yandan buluşmalarda bazı vatandaşların, kamuoyunda oluşan "cezasızlık algısı"na yönelik eleştirilerini de parti heyetlerine ilettiği kaydedildi. 25 Eylül'de 300 kişilik heyet, milletvekilleri ve MKYK üyeleriyle birlikte İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelecek.