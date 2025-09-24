126 işçi ücretsiz izne çıkarıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, göreve geldiği günden bu yana tartışmalı işçi kıyımlarına devam ediyor. Belediye, çeşitli birimlerinde çalışan 126 güvenlik personelini kadrolarının bulunduğu şirketlere iade ederek süresiz ücretsiz izne çıkardı. Önümüzdeki günlerde 530 güvenlik görevlisi, 145 temizlik işçisi ve 3 bin ofis çalışanın da işten çıkarılma ihtimalinin olduğu konuşuluyor.

Geceleri bazı birimlerin kapanması nedeniyle hizmetler aksarken, vatandaşlar mağduriyet yaşıyor. Açığa alınan kıdemli işçiler "havuz sistemi" adı altında belirsizliğe sürükleniyor. Güvenlik personelleri, uzun süredir çalışanların çıkarıldığını, yeni işe girenlerin ise görevde kaldığını belirtti. Belediye bünyesinde büyük bir işçi krizinin yaşandığı kaydediliyor.