Haberler Gündem Haberleri 50 bin dolara vatandaşlık satmışlar! BABATAK yöntemiyle usulsüz vatandaşlık: 19 ilde 106 gözaltı!
Giriş Tarihi: 24.9.2025 11:47 Son Güncelleme: 24.9.2025 11:58

50 bin dolara vatandaşlık satmışlar! BABATAK yöntemiyle usulsüz vatandaşlık: 19 ilde 106 gözaltı!

Yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yapan organize suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanlığı’nın duyurduğu operasyonun detaylarına SABAH ulaştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gizli tanık beyanları kritik rol oynadı. 19 ilde eş zamanlı baskın düzenlenen operasyonda 106 şüpheli gözaltına alındı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL Gündem
HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI Gündem
50 bin dolara vatandaşlık satmışlar! BABATAK yöntemiyle usulsüz vatandaşlık: 19 ilde 106 gözaltı!

Örgütün faaliyetleri kapsamında 5 farklı anonim şirketin yanı sıra, holding şirketler grubuna, Bin 240 apartman dairesine, 47 otomobile, 65 arsaya ve banka hesaplarına el konuldu. Şüphelilerin, aileleriyle birlikte toplam Bin 198 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşı yaptığı, MASAK raporlarıyla para hareketleri incelendiğinde yaklaşık 181 milyon dolar döviz girişinin gerçekleşmediği, devletin ciddi zarara uğratıldığı tespit edildi. Yasa dışı vatandaşlık işlemlerinin ortalama 50 bin dolar karşılığında yapıldığı öğrenildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma, CİMER üzerinden gelen bir ihbarla başladı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, yabancılara Türk vatandaşlığı sağlamak için hayali para trafiği üzerinden muvazaalı satış yapıldığı, yüksek bedelli sahte ekspertiz raporları düzenlendiği ortaya çıktı.

BABATAK YÖNTEMİYLE USULSÜZ VATANDAŞLIK

Soruşturmada şüphelilerin kendi aralarında "BABATAK" adını verdikleri yöntemle, aslında el değiştirmeyen gayrimenkulleri yüksek bedelli satış gibi gösterdikleri tespit edildi. Yabancılara, işlemin sonunda taşınmazların geri verileceği taahhüt edilerek muvazaalı satış yapıldığı belirlendi. Bu yöntemle 451 yabancıya satış gösterildi, aileleriyle birlikte toplam Bin 198 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı ortaya çıktı.

GİZLİ TANIK KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturmada gizli tanık beyanları kritik rol oynadı. Tanığın verdiği bilgiler doğrultusunda örgütün kendi kayıtlarına ulaşıldı. MASAK raporlarıyla para hareketleri incelendiğinde, yaklaşık 181 milyon dolar döviz girişinin gerçekleşmediği, devletin ciddi zarara uğratıldığı tespit edildi. Yasa dışı vatandaşlık işlemlerinin ortalama 50 bin dolar karşılığında yapıldığı öğrenildi.

ŞİRKETLER VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Örgütün faaliyetleri kapsamında 5 farklı anonim şirketin yanı sıra, holding şirketler grubuna, Bin 240 apartman dairesine, 47 otomobile, 65 arsaya ve banka hesaplarına el konuldu. Şüpheliler arasında örgüt lideri, yöneticiler, 82 gayrimenkul değerleme uzmanı ve çok sayıda örgüt mensubunun bulunduğu belirtildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

İstanbul dahil 19 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 106 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun, usulsüz vatandaşlık kazanan yabancılarla ilgili iptal süreçlerini de kapsayacağı bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
50 bin dolara vatandaşlık satmışlar! BABATAK yöntemiyle usulsüz vatandaşlık: 19 ilde 106 gözaltı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz