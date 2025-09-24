50 bin dolara vatandaşlık satmışlar! BABATAK yöntemiyle usulsüz vatandaşlık: 19 ilde 106 gözaltı!

BABATAK YÖNTEMİYLE USULSÜZ VATANDAŞLIK

Soruşturmada şüphelilerin kendi aralarında "BABATAK" adını verdikleri yöntemle, aslında el değiştirmeyen gayrimenkulleri yüksek bedelli satış gibi gösterdikleri tespit edildi. Yabancılara, işlemin sonunda taşınmazların geri verileceği taahhüt edilerek muvazaalı satış yapıldığı belirlendi. Bu yöntemle 451 yabancıya satış gösterildi, aileleriyle birlikte toplam Bin 198 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı ortaya çıktı.

GİZLİ TANIK KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturmada gizli tanık beyanları kritik rol oynadı. Tanığın verdiği bilgiler doğrultusunda örgütün kendi kayıtlarına ulaşıldı. MASAK raporlarıyla para hareketleri incelendiğinde, yaklaşık 181 milyon dolar döviz girişinin gerçekleşmediği, devletin ciddi zarara uğratıldığı tespit edildi. Yasa dışı vatandaşlık işlemlerinin ortalama 50 bin dolar karşılığında yapıldığı öğrenildi.

ŞİRKETLER VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Örgütün faaliyetleri kapsamında 5 farklı anonim şirketin yanı sıra, holding şirketler grubuna, Bin 240 apartman dairesine, 47 otomobile, 65 arsaya ve banka hesaplarına el konuldu. Şüpheliler arasında örgüt lideri, yöneticiler, 82 gayrimenkul değerleme uzmanı ve çok sayıda örgüt mensubunun bulunduğu belirtildi.