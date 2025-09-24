AK Parti Sofra’da buluşuyor

AK Parti, sivil toplumla diyaloğu güçlendirmek ve katılımcı demokrasiyi daha da derinleştirmek için başlattığı "Bir Sofrada" programını tüm yurda yayıyor. Balıkesir'de "Bir Sofrada Demokrasi" ile start verilen buluşmalar, İstanbul'da "Bir Sofrada Teşkilat", Bursa'da "Bir Sofrada Rumeli- Balkan", Sivas'ta ise "Bir Sofrada Canlar" programlarıyla devam etti. Şimdi sırada Kırşehir'de "Bir Sofrada Ahiler", İzmir'de "Bir Sofrada Romanlar" ve Kahramanmaraş'ta "Bir Sofrada İhya ve İnşa" buluşmaları var. Program kapsamında 81 ilde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle aynı sofrada buluşmayı hedefleyen AK Parti, Türkiye'nin ortak meselelerini istişare kültürüyle çözmeyi amaçlıyor.