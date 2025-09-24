Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'ın sözü Times Meydanı'ndaki ekranlarda: Daha Adil Bir Dünya Mümkün
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) sisteminde köklü bir değişiklik çağrısının sembolü haline gelen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözü, Times Meydanı'ndaki ekranlarda yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözü, Times Meydanı'ndaki ekranlarda yansıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Başkan Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" (A Fairer World Is Possible) sözü, Times Meydanı'ndaki ekranlarda yer aldı.

