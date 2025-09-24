Başkan Erdoğan’ın sözü Times Meydanı’ndaki ekranlarda: Daha Adil Bir Dünya Mümkün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözü, Times Meydanı'ndaki ekranlarda yansıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Başkan Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" (A Fairer World Is Possible) sözü, Times Meydanı'ndaki ekranlarda yer aldı.