Başkan Erdoğan’ın sözü Times Meydanı’ndaki ekranlarda: Daha Adil Bir Dünya Mümkün

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Başkan Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" (A Fairer World Is Possible) sözü, Times Meydanı'ndaki ekranlarda yer aldı.
