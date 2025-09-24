Ekrem İmamoğlu'ndan The Guardian'a skandal yazı! Türkiye'yi yine İngilizlere şikayet etti: "Demokrasi tehdit altında"

"BELEDİYE BAŞKANLARI HAPSE ATILIYOR"

Yolsuzluklara yanıt vermek yerine algı operasyonu ile Türkiye'yi karalamaya çalışan İmamoğlu yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin dört bir yanında muhalefet belediye başkanları hapse atılıyor. İstanbul'da ilçelerin dörtte birinde seçilmiş başkanlar görevden alınarak susturuldu. Adana'dan Antalya'ya, İstanbul'daki belediye personeline kadar baskı her kademeye uzanıyor. Gazeteciler, akademisyenler, iş insanları, öğrenciler hapiste. Avrupa Konseyi gençlik delegesi Enes Hocaoğulları, sadece konuştuğu için tutuklandı. Onun serbest bırakılması, içerideki binlerce kişi için küçük ama anlamlı bir zafer."