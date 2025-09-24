Lider eşlerini Türkevi’nde ağırlayan Emine Erdoğan: Anadolu’nun kapıları berekete açılır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'a gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini, Türkevi'nde düzenlenen 'Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler' programında ağırladı. Programda konuşan Emine Erdoğan, "Gazze'de, Ukrayna'da, Suriye'de, Yemen'de ve diğer savaş bölgelerinde, telafisi mümkün olmayan kültürel miras kayıplarının yaşanmasına sahne oldu. Karşı karşıya kaldığımız küresel sınamaları bertaraf etmemizin yolu, tüm insanlığın ortak mirası olan bu kültür birikimini muhafaza etmekten geçiyor. İnsanlık olarak, adil, israfa direnen, emeğe kıymet veren, doğayla kucaklaşan ve barış kültürünü yaşatan bir çıkar yol arıyoruz. Aslına bakarsanız çözüm çok da uzağımızda değil. Yeter ki onu, medeniyetlerimizin köklerinde arayalım. Sergide sadece Anadolu'nun kültürel ve turistik değerlerini tanıtmıyoruz. Modern hayatın açmazlarına çözüm olacak yaşam teklifi sunuyoruz. Anadolu'daki yaşam, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin nasıl hayata geçirilebileceğini gösteren yol haritası; çünkü Anadolu'nun kapıları, binlerce yılın tecrübesine dayanan berekete, birikime ve beceriye açılır" diye konuştu.

'BU RUH ŞİFA OLACAK'

Emine Erdoğan, her toprağın, medeniyetin ve kültürün bir ruhu olduğunu belirterek, "Anadolu'nun ruhu imecedir. Yani, el ele vermiş insanlar ve bir olmanın, tüm zorlukları aşan muazzam gücüdür. Bireyselleşmenin yaygınlaştığı günümüzde, bu ruh, insanlara şifa olacak. Dostluk atmosferinin, Gazze'ye, Ukrayna'ya ve tüm savaş bölgelerine uzanmasını sağlayalım" dedi. Davetlilere, Avrupa Birliği coğrafi işareti taşıyan seçkin Anadolu lezzetleri ikram edildi. Davetliler, Anadolu ezgilerinden oluşan canlı müzik dinletisi eşliğinde Anadolu'nun zengin mutfak kültürünü yansıtan eşsiz yiyeceklerin tadına baktı. Emine Erdoğan ve beraberindeki lider eşleri, program kapsamında sergiyi gezdi. Sergide, 40'a yakın geleneksel kumaş, el yapımı kilimler, telkari ve kazaziye takılar, çini örnekleri, ceviz sandıklar ve el dövmesi bakır kaplar gibi çok sayıda kültürel miras ürünü yer aldı.

'AİLE HER YÖNDEN KUŞATMA ALTINDA'

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" temalı yan etkinliğe katıldı. Emine Erdoğan, ailenin, bugün her yönden kuşatıldığına işaret ederek "İklim krizi, savaşlar, popüler kültür endüstrisi, cinsiyetsizleştirme gibi küresel tehditler, aile kurumunu derinden sarsıyor. Tüm bunlar bizi hızla ailesonrası gerçekliğin hakim olacağı dünya geleceğine sürüklüyor. Dijitalleşme, aile içi ilişkileri şekillendiren en güçlü faktörlerden biri haline geldi. Günde 6 saatten fazla ekran karşısında vakit geçiren çocuklar, ideolojik manipülasyon ve istismar riskleriyle karşı karşıya" diye konuştu.