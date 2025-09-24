Bolu'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili davanın ikinci duruşmasının 2. celsesinde, sanıkların rahat tavırları ve verdikleri ifadeleri, mağdur ailelerin sinir krizi geçirmesine neden oldu. Yangında kardeşi Kıvanç Güngör, eşi Burcu Güngör ve yeğenleri Kerem, Pelin'i kaybeden Gözdem Güngör Derin, "Orada sanıkların ablası olmadığım için çok şanslıyım. İyi ki bunların halası değilim. Benim kardeşim onurlu bir şekilde öldü. Hayatımın yarısını kaybettiğim için çok üzgünüm" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Olayda kızı Burcu Güngör, damadı Kıvanç Güngör ve torunları Kerem, Pelin'i kaybeden Şaban Filiz de, "Halit Ergül'ün kızları da aynı şekilde emir veriyorlardı. Bunlarda ne vicdan ne de utanma var. İnsan değil bunlar. Bunların ne hakları var benim 5 yaşındaki torunumu hayattan kopartmaya?" ifadelerine yer verdi. Yılmaz Sarıtaş'ın annesi Doruk ve Nehir'in babaanesi Gülüzar Sarıtaş gözyaşlarına boğuldu. Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, tüm sanıkların "olası kast" suçundan yargılanmasını istedi.