İzmir’de terör operasyonu: 10 gözaltı

İzmir'de sosyal medya hesaplarından FETÖ elebaşını övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen ve ifade ile teşhislerde adı geçen şüphelilere yönelik, Torbalı, Selçuk, Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde eşzamanlı operasyon yapıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer taraftan Adana'da FETÖ/PDY'nin emniyet ve öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiği belirlenen Ahmet Sert (53), saklandığı apartman dairesine yapılan baskında yakalandı. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu saptanan Sert, tutuklandı. -