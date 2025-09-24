Kartalkaya otel facianın 2. duruşmasında ara karar! Dava 27 Ekim’e ertelendi

Cumhuriyet Savcısı Otel sahibi Halit Ergül, otelin Genel Müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası istedi. Esas hakkındaki mütalaaya karşı söz verilen tutuklu sanık otel sahibi Halit Ergül, "Bir şey söylemiyorum. Zararı gidermek isterim." dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, muhasebe personeli Mehmet Salun'un tutuklanmasına ve diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, bazı sanıklar yönünden "konutu terk etmeme" şeklindeki ve diğer adli kontrol hükümlerinin devamı ile zararı gidermek istediğini beyan eden sanıklara 15 gün süre verilmesini kararlaştırdı. Duruşma, taraflara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek, 27 Ekim'e ertelendi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen davanın 2. duruşmasında, yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, tutuklu sanıklar otelin Genel Müdürü Emir Aras, Yönetim Kurulu Üyeleri Elif Aras ve Ceyda Hacıkebiroğlu ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un telefonlarının imaj kayıtlarının alınmasını talep etti.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTEALASINI OKUDU

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların HTS ve baz kayıtlarının alındığını, dijital materyallerde çelişkilerin sanık ve tanıklara sorulduğunu belirterek, talebin reddine karar verilmesini istedi. Ara karar kuran heyet, mahkemece arama, el koyma kararı verilmesi, tespit edilen telefonlara ilişkin imaj kayıtlarının alınması nedeniyle talebi reddetti. Ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, celse arasında mahkemeye sunduğu 21 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını okudu.

1950'ŞER YIL HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Otel sahibi Halit Ergül, otelin Genel Müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası isteyen cumhuriyet savcısı, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri İrfan Acar için ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası talep etti. Cumhuriyet savcısı, şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, Otel Müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer ve Mehmet Salun, teknik personel Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, mutfak personeli Faysal Yaver ve Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebinde bulundu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep eden cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraatini istedi. Savcı, tutuklu sanıkların bu halleri ile tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerin devamını, muhasebe personeli Mehmet Salun, LPG tesisatı bakım görevlisi Doğan Aydın ile iş güvenliği uzmanları Ece Kayacan ve Kübra Demir'in tutuklanmasını talep etti.

"ZARARI GİDERMEK İSTİYORUM"

Esas hakkındaki mütalaaya karşı söz verilen tutuklu sanık otel sahibi Halit Ergül, "Bir şey söylemiyorum. Zararı gidermek isterim." dedi. Tutuklu sanık otelin Genel Müdürü Emir Aras, "Öngörerek ve ne olursa olsun diyerek orada kalmam mümkün değil. Kusurum oranında zararı gidermek istiyorum." ifadesini kullandı. Tutuklu sanık şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Elif Aras, "Bu mahkeme salonunda amacım kimseyi kırmak değil. Yaptığım veya yapmadığım hiçbir şeyin bu acı olaya neden olmadığını düşündüğüm için tahliyemi talep ediyorum." beyanında bulundu. Aras, beyanı sırasında ağlamaya başlayınca bazı müştekiler tepki gösterdi. Tutuklu sanık şirket Yönetim Kurulu Üyesi Ceyda Hacıbekiroğlu, "Mahkeme salonundaki hakaret ve aşağılayıcı söylemler sebebiyle duygu ve düşüncelerimi rahatça ifade edemiyorum. Tahliyemi ve zararı karşılamak istiyorum." ifadesini kullandı. Tutuklu sanık şirket Yönetim Kurulu Üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül, "Diyecek bir şeyim yok. Gözümdeki doğuştan gelen engel nedeniyle şirkette çalışmadım. Tahliyemi talep ediyorum. Zararı karşılamak isterim." dedi.

MUHASEBE PERSONELİ TUTUKLANDI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, muhasebe personeli Mehmet Salun'un tutuklanmasına ve diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, bazı sanıklar yönünden "konutu terk etmeme" şeklindeki ve diğer adli kontrol hükümlerinin devamı ile zararı gidermek istediğini beyan eden sanıklara 15 gün süre verilmesini kararlaştırdı.

DURUŞMA 27 EKİM'E ERTELENDİ

Duruşma, taraflara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek, 27 Ekim'e ertelendi.