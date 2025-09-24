Haberler Gündem Haberleri Mavi Vatan’da zehir tacirlerine darbe
Giriş Tarihi: 24.9.2025

Mavi Vatan’da zehir tacirlerine darbe

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Kırklareli'nin Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilindeki operasyonda 114 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı. Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan'ımızda Sahil Güvenliğimiz ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Operasyon, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ekiplerinin devriye görevi sırasında şüpheli bir deniz skuteri durdurmasıyla gerçekleştirildi.
