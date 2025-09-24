MHP lideri Bahçeli’den İsrail’e karşı askeri seçenek çağrısı: Ültimatom vermenin zamanı geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TRT Haber'e özel yaptığı açıklamada, "Unutulmamalıdır ki, Filistin'in güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Filistin devletinin tanınması, küresel barış ve huzurun anahtarıdır" dedi. Bahçeli, açıklamasında şunları ifade etti:

Yapılan değerlendirmeler İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamları kınamaya yöneliktir. Buna mukabil İsrail'in durdurulabilmesi için siyasi, ekonomik yaptırım uygulanması ve savunma sanayiinin güçlendirilmesi yönündeki güçlü değerlendirmeyi, toplantıya katılan 57 ülke içinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır.

Gerek New York Bildirgesi gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi ortak olağanüstü zirvesinde ortaya konan hususlar değerli, doğru yönde atılmış adımlardır. Ancak, ne İsrail ne de baş destekçisi olan ABD'yi durdurmak için sözler yetmemektedir.

ARTIK ZAMANI GELDİ

Artık, askeri seçenek de dahil olmak üzere, İsrail'e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı gelmiştir. Netanyahu ve kabinesinin acilen ateşkes ilan etmesi, askerlerini derhal Filistin topraklarından çekmesi ve yaşattığı yıkımı tazmin etmesi acil beklentimizdir. Açlık sorunu acilen giderilmeli, insani yardımın yolu sınırsız olarak ve derhal açılmalıdır.

SON İKAZ YAPILMALI

Aksi halde, İsrail'in "insani müdahale" kapsamında meşru bir hedef haline geleceği bilinmelidir. Türkiye'nin de bu durumda insanlık namına hareket edeceği ve gözünü budaktan sakınmayacağı ilan edilmelidir. Bu yönde güçlü bir mesaj, BM Genel Kurulu'nda tüm dünya liderlerinin huzurunda duyurulmalı, İsrail'e son ikaz yapılmalıdır. Ve bu ikaz İslam ülkelerinin tamamı yanında Batı medeniyetinin temsilcisi olma iddiasındaki ülkelerce de yapılmalıdır.