Özel’in iftirasına 3 kuruşluk tazminat davası

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bayrampaşa Belediyesi üzerinden AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik dile getirdiği sözler nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun hakkında açılan soruşturma neticesinde görevden alınmasını ardından, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarından birinin Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu'ya, "Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim" dediğini iddia etmişti. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde basın açıklaması yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, "Bu iddia, tamamen gerçek dışıdır, siyasi bir manipülasyondan ibarettir. Özgür Özel'in asılsız ve mesnetsiz iftiralarından dolayı hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Ayrıca bu iftira ve hakaretten dolayı her bir İl Başkan Yardımcımızın manevi şahsiyetleri zarar gördüğünden temsili olarak kendisine '3 kuruşluk' manevi tazminat davası açılacaktır" dedi.