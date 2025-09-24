Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor: Masanın sahibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan!

Tüm dünyanın gözü kulağı, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'ndaydı. Gündeminde ise Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden soykırım vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha kürsüden Gazze'deki mazlumların sesi oldu ve Siyonist İsrail'in zulmünü dünyaya haykırdı.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE TRUMP YAN YANA
Genel Kurul'un ardından BM Binasında Gazze konulu bir toplantı yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman liderler ile bir araya geldiği toplantıda yanında Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Toplantı sırasında çekilen o kare, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.
AB LİDERLERİNE GÜÇ GÖSTERİSİ!
Henüz bir ay önce Trump, Ukrayna lideri Zelenski ve AB'li liderleri Beyaz Saray'da ağırlamıştı. Oval Ofis'te gerçekleşen görüşmede, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Trump'ın karşısında el pençe divan durduğu halleri büyük tepki toplamıştı.
AB BASINI ELEŞTİRMİŞTİ: DİPLOMASİ MASASI DEĞİL SINIF
Hatta Avrupa basını o kareyle ilgili "Trump'ın tek başına masa arkasında oturması ve Avrupalı liderlerin karşısında "sıra halinde, ders dinler gibi" konumlandırılması, bir diplomasi masasından çok sınıf atmosferini anımsattı" ifadelerini kullanmıştı.
DÜNYAYA 'GAZZE' MESAJI
Ancak dün akşam Birleşmiş Milletler'de gerçekleşen Gazze toplantısında çekilen bu kare, bir kez daha Türkiye'nin bölgedeki etkisini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin konusunda tek muhatap olduğunu kanıtladı. Sosyal medya kullanıcıları "Cumhurbaşkanımız hangi masada hangi konumda olacağını iyi bilir" diyerek Başkan Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu vurguladı. Trump'ın AB liderlerini karşısına dizdiği ve Başkan Erdoğan ile yan yana oturduğu o fotoğrafla ilgili şu yorumlar yapıldı:
DÜNYA LİDERİ BAŞKAN ERDOĞAN
-Avrupa için Trump bir patrondu. Erdoğan için ise Trump sadece bir muhataptı. Türk'ün Başbuğ'u, eşit şartlarda konuştu.
-CHP'li Namık Tan, Trump'ın Avrupalı liderleri karşısına dizdiği fotoğraf için "Ukrayna konusundaki en önemli toplantıda Türkiye nerede?" demişti. Şimdi bu fotoğraftan sonra uyuyamayacağını biliyoruz!
-Şimdi hikayenin doğrusunu yazalım… Masa, Erdoğan'ın masası. Trump, ev sahibi olduğu için Erdoğan'ın yanına oturuyor.
-Avrupalı liderlere çırak muamelesi yapan Trump, Müslüman ülkeler toplantısında dünyaya 'Muhatap Erdoğan'dır' mesajı verdi.
-Biz boşuna demiyoruz Başkan Erdoğan sadece bizim cumhurbaşkanımız değil dünya lideri diye